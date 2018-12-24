Дмитрий Назаров: "Две-три победы подряд, и Каррера забывает здороваться с ребятами! Это что за человек такой?"

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в очередной раз негативно отозвался о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере. По его словам, итальянец был "чужим дядей" для футболистов.

– Почему в первый год Каррера приходил, спрашивал у всех: "Как здоровье? Как дела? Как дома?", говорил: "Пойдемте, ребята, все вместе пиццу поедим". Потом две-три победы подряд и он забывает здороваться с ребятами! Это что за человек такой? - недоумевает Назаров.

– Откуда у вас такие подробности?

– Инсайд… (вздыхает). Массимо видел, что идет развал, а на дороге буквально валяется кубок. Оставалось-то, чтобы его взять, всего ничего… Он не поговорил с коллективом, не нашел нужным общаться на эту тему. Вообще, понятие бесковское, романцевское отсутствовало, как и понятие – тренер-педагог, отец, отчим. Каррера был чужой дядя. (Александр Львов)

Полностью интервью Назарова