Черчесов - про поездку в Осетию: "По такому случаю, как водится, и барана зарезали"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ в эксклюзивном интервью "СЭ" подвел итоги года. Специалист рассказал о своей семье в Северной Осетии.

– Вы только-только вернулись из Ирландии с жеребьевки, а до того сумели на несколько дней выбраться домой, в Северную Осетию. С кем повстречались, что увидели?

– Полететь туда планировал давно. Сразу после чемпионата мира не то что не удалось, а эмоции внутри еще кипели. И мне показалось неправильным попадать из одного вулкана в другой, причем еще неизвестно, какой из них хлеще. Поэтому на два дня остался в Москве, сказал спасибо нашим болельщикам – и улетел в Австрию, чтобы чуть-чуть переключиться и прийти в себя. Причем – в ту самую гостиницу в Нойштифте, где мы полутора месяцами ранее проводили сбор.

В Северную Осетию хотел поехать еще после октябрьских матчей сборной, но опять были какие-то мероприятия, которые не позволили осуществить задуманное. Поэтому перенес поездку на ноябрь. И как раз в этот момент пришло печальное известие о смерти нашего великого борца Сослана Андиева, первого олимпийского чемпиона из нашей республики. Так вышло, что авиабилет был куплен как раз на день похорон, и прямо из аэропорта я поехал туда. Он мой большой друг, был у меня на свадьбе…

А потом уже приехал к родным. Конечно, было застолье, тем более что в Осетии был праздник Джеоргуыба (в честь Уастырджи – осетинского святого, покровителя мужчин, путников, защитника бедных и обездоленных, наставника молодежи. – Прим. "СЭ"). По такому случаю, как водится, и барана зарезали. И соседи пришли. В общем, как обычно у нас бывает, когда приезжаю.

– Сколько у вас родственников осталось в Осетии?

– Четыре родные сестры. Братья и мама супруги. Много двоюродных братьев и сестер и их семьи. Честно могу сказать, что каждый год приезжаю – и вижу, что малышей становится все больше и больше, и даже забываю, как их зовут (улыбается).

– Все четыре сестры летали на матчи чемпионата мира?

– Да, летали, им помогли с билетами.

– Как близкие приводили вас в чувство после турнира?

– Никого не надо было в чувство приводить. Просто вдруг в семье появился муж и папа. До этого все время был главный тренер. Что на работе, что дома. Это, думаю, ей было приятно. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.