Черчесов не считает уходящий год самым успешным в карьере

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает уходящий год самым успешным в своей карьере. По его слловам, никаких титулов он не выиграл.

Под руководством Черчесова национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Это лучший результат для сборной России в истории.

- Самый успешный год в карьере? Успешный, с одной стороны. С другой, эмоциональный, потому что чемпионат мира проходил дома, - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС. - Лето было жаркое и в прямом, и в переносном смысле, эмоциональное. Удачное, но с маленьким чувством расстройства. Мы были в шаге от полуфинале. Как и любой спортсмен, хотим добиваться большего. Конечно, мы расстроились.

Не могу так сказать, что самый успешный в моей карьере, потому что титулов не было. Если говорить о том, как я представляю себе спорт, то самый успешный год был в "Легии", когда команда завоевала два титула. Но в эмоциональном плане, в плане отвественности... весь мир за нами наблюдал. В этом плане - да.