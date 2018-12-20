Артем Дзюба: "Я очень разозлился, когда не выпустили в игре с Турцией перед ЧМ-2018"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о своих переживаниях перед чемпионатом мира-2018.

– Помните, как вы узнали, что попал в расширенный список?

– Кто-то написал мне, я сначала не поверил – был в каком-то коматозе, внутри себя перемалывал это. Только приехал в сборную, тут же слег, заболел, был натуральный ад. Думал, лишь бы меня домой не отправили. Но мне сказали, что на меня рассчитывают, и я потом отдельно Станислава Саламовича (Черчесова. – Прим. "СЭ") благодарил за это, что меня дождался.

Сначала думал, что это мое испытание – быть тем человеком, кто, сидя в запасе, будет сплачивать коллектив, поддерживать всех. Но чем ближе турнир, тем выше становились мои амбиции. Видел, что не все у нас получается, поэтому шанс должен появиться. И очень сильно разозлился – это все знают, – когда меня не выпустили в контрольной игре с Турцией. Подумал тогда даже, что надо мне из сборной совсем уходить. Какой смысл, если даже в таких матчах места на поле не видят. А что будет, когда начнется главное пекло? Значит, на меня не рассчитывают.

– Подумали только или кому-то сказали?

– Дома – родителям, друзьям. Очень большую роль сыграл мой отец. Он сказал: "Артем, это чемпионат мира. Ты мечтал о нем? Ты попал на него? Терпи. Дадут минуту – выйди и докажи все. Может, тебя так проверяют, насколько можешь быть смиренным. Ты привык быть на передовой, а теперь побудь и в такой роли. Это ведь тоже искусство".

Это было тяжелейшее испытание. И когда меня выпустили в первом матче, и я сразу забил гол, столько выплеснул там, что минут 5-7 отдышаться не мог. Это был взрыв, как будто вулкан прорвало. Перед Египтом меня прямо трясло – думал: только поставь, только поставь! Все было как в сказке, такое превращение из гадкого утенка… (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полная версия интервью Артема Дзюбы