Артем Дзюба: "После первого гола на ЧМ-2018 орал Черчесову: "Я должен быть здесь, здесь, бл***!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, как появился его знаменитый жест празднования голов. Впервые форвард продемонстрировал его после мяча в ворота сборной Египта на ЧМ-2018.

– Жест, который родился на чемпионате мира – вы его заранее придумали?

– Нет, спонтанно все получилось. Меня мурыжили в запасе, я выхожу, забиваю гол и бегу к ребятам, которые мне говорили: "Терпи, терпи, твой шанс будет, не злись, копи эту энергию, выплесни ее там!" Я им отвечал: "Да у меня на вас всех злости хватит!" И я бежал к ним: к Гранату, Феде Кудряшову, Володе Габулову и Андрюхе Луневу, они вчетвером там были – я напрыгнул и давай обниматься с ними. И Станислав Саламович показал мне этот жест – мол, принял. Я же кричал ему после гола: "Я должен быть здесь, здесь, бл***!" На эмоциях орал что-то – и он совершенно нормально это воспринял. Другой бы сказал: "Слышь, ты, клоун!" А он взял и отдал честь.

И когда я попал в старт на игру с Египтом, то подумал – если забью, надо будет вернуть ему долг. И я забиваю, и знаю, что к пустой голове руку не прикладывают – вот и получилось так сделать. Сейчас я счастлив – всегда мечтал, чтобы у меня был свой собственный жест.

Когда мы после чемпионата мира с "Зенитом" приехали играть с "Интером" в Пизу, ко мне столько итальянцев подходило, они говорили: "Дзюба, Дзюба" и прикладывали руку к голове. Я сначала даже думал, что троллят – кажется, со мной больше людей сфотографировалось, чем с Икарди! (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полная версия интервью Артема Дзюбы