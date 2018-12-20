Артем Дзюба: "Не могу сказать, что Манчини тренер"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к бывшему тренеру питерцев Роберто Манчини.

– Большой резонанс получило ваше высказывание "тренеришка" про Эмери. Манчини – кто?

– Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.

– Представьте, что сейчас встретитесь с Манчини. Что ему скажите?

– Да ничего. Смысл? Нам не о чем разговаривать. У меня нет обиды на него. Когда начали придумывать, что я травмирован, попросил просто сказать, как есть.

– "Как есть" – это как?

– Не нравлюсь, не подхожу под схему… Когда Манчини однажды на тренировке заявил, что плохо борюсь вверху и ставлю корпус, я засмеялся в ответ. Говорю – если что-то и умею в футболе, так только это. Остальное – не факт, но уж в этом уверен. А итальянец мне – "даже я у тебя отберу мяч!"

– А вы?

– "Ну попробуйте". Манчини попробовал, улетел метров на 10, и сказал: "Ладно, я – нет, но другие смогут". И до многих так докапывался. Мне не обидно за себя – обидно за клуб, которым я очень проникся. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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