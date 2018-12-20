Артем Дзюба: "Манчини сказал, что я расслабляю Кокорина"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, почему у него не сложились отношения с бывшим тренером питерцев Роберто Манчини.

– Не пожалели, что не ушли в начале сезона, летом 2017-го?

– Нужно было, конечно. Появился реальный вариант с "Краснодаром", Владимир Хашиг тогда звонил… Но по тому, как все сложилось – нет, не жалею. Видимо, через это все нужно пройти. Думал: "Нет, я упрусь!" Был такой момент – вернулся со сборов, и меня по всякому пытались не подпустить к тренировкам. Попросил о разговоре с Манчини – пусть мне скажет в лицо, что не устраиваю его как футболист, и я тут же покину команду. Приехали к нему в отель, он вышел, надменный такой. Я ему: "У вас есть ко мне претензии с точки зрения футбола?" Нет, говорит. "Тогда в чем дело?"

– Что ответил?

– "Ты расслабляешь Кокорина". Я ничего не понимаю. Как расслабляю, массаж что ли делаю? Раз вы его считаете расслабленным, значит это кто-то сделал до меня. Мы с Кокорой, наоборот, были как братья. И команду я не разлагал – что угодно обо мне можно говорить, но только не это. Если мне что-то не нравится, в лицо говорю, а не шепчу за спиной. Не знаю, с чем связано такое отношение Манчини, но это – наш единственный разговор.

Манчини мне как-то сказал: "Ты должен тренироваться лучше всех, бегать больше всех". Я никогда в жизни так не работал на тренировках, как с ним, это вам каждый подтвердит. По всем показателям был первый: бегал, убивался, а потом понял, что бьюсь головой даже не в закрытую дверь, а в бетонную стену. Тогда, наверное, стоило уйти в "Краснодар", но у меня есть самолюбие. Да как так?! Я же здесь не хуже остальных. Хочу стать чемпионом. Но все попытки – без шансов. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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