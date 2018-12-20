Артем Дзюба: "Как говорили помощники Манчини – я для него как Балотелли"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о сложных взаимоотношениях с бывшим тренером питерцев Роберто Манчини. Из-за разногласий с итальянцем форвард вторую часть прошлого сезона провел в аренде в тульском "Арсенале".

– Помните свой последний разговор с Манчини?

– Как такового его и не было. Итальянец очень высокомерно себя вел. В принципе, прошел один разговор, когда меня хотели убрать из команды: тренер сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина, и меня боятся иностранцы.

– Это как?

– Мол, с русскими дружу, а легионеров пугаю. Полный бред! То есть, до этого я два года был душой компании, а при других людях сразу стал плохо влиять на команду?

Спросил: "Роберто, уважаемый, а как вы это поняли?" Думаю, ему кто-то напевал обо мне, а он был не против поверить в это.

– Это правда, что однажды Манчини заставил группу игроков наносить удары по пустым воротам, вы попросили поставить вратаря – и после этого итальянец выгнал вас с тренировки?

– Мы и правда часто били по пустым воротам. Манчини брал 11 человек, которых с понедельника готовил и уже знал заранее, кто выйдет в основе. А остальные могли 40-50 минут лупить по пустым воротам. При этом просьба дать голкипера звучала постоянно.

С тренировки Манчини выгнал меня один раз. Это очень истеричный малый и всегда думал, что, если кто-то разговаривает, то это обязательно Дзюба. А я молчал в тот раз! Стоял в маске, которая надевается на горло и греет, снял ее и показываю – молчу! Но ему было все равно. Как говорили помощники Манчини – я для него как Марио Балотелли. Ну не знаю – нужно постараться, чтобы найти такое сходство. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

Полная версия интервью Артема Дзюбы