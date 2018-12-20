Артем Дзюба: "Читал тут "Профессора" – фаната "Спартака". Сказал бы он мне это в лицо, там бы и остался"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о взаимоотношениях с фанатами "Спартака", за который ранее выступал.

– Вы упомянули о Слуцком. Был знаменитый поход в манеж "Спартака", еще до чемпионата мира, и очень многие мальчишки подошли сфоткаться. Хотя болельщики красно-белых вас не слишком жалуют. Удивлены?

– Нет. У меня никогда не было проблем с людьми из "Спартака", тем более, с детьми. Всегда подходят, спрашивают советы, мы болтаем. Тогда была приятная атмосфера. Недавно видел одну из тех фотографий, и кто-то написал: "Зачем дети фотографируются с этим Иудой?" Мне жалко людей, которые такие комментарии оставляют.

Читал тут "Профессора" – фаната "Спартака", лидера движения, – это лицемер, который в лицо мне кричал: "Ты – топ!", а сейчас говорит: "Для меня не существует Дзюбы, он воровал халаты и деньги". Сказал бы он мне это в лицо, там бы и остался.

У меня нет претензий ни к кому из "Спартака". Я не ненавижу этот клуб, с игроками и некоторыми болельщиками в хороших отношениях. Я горжусь тем, что я – спартаковский воспитанник, нигде этого не отрицаю. Даже когда в Петербурге меня вираж освистывает, я к этому спокойно отношусь. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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