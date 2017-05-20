Знарок со сборной России не обыгрывал только Канаду

Олег Знарок на посту главного тренера сборной России в третий раз уступил в официальном матче команде Канады - 2:4 в полуфинале чемпионата мира-2017. Ранее россияне проигрывали "Кленовым листьям" в финале чемпионата мира-2015 (1:6) и полуфинале Кубка мира-2016 (3:5).

Канадцы остаются единственным соперником, не обыгранным командой Знарка. Удачнее всего россияне играют со Швецией (четыре победы в пяти матчах), Германией, Данией и Латвией (по три победы). (Кирилл БУРДАКОВ)

Соперники сборной России Олега Знарка

Соперник Победы Поражения Швеция 4 (3:1, 5:3, 4:1, 2:1 Б) 1 (1:2) Германия 3 (3:0, 4:1, 6:3) 0 Дания 3 (5:2, 10:1, 3:0) 0 Латвия 3 (4:1, 4:0, 5:0) 0 Финляндия 3 (4:2, 5:2, 3:0) 2 (2:3 Б, 1:3) США 3 (6:1, 4:0, 7:2) 2 (2:4, 3:5) Белоруссия 2 (2:1, 7:0) 0 Казахстан 2 (7:2, 6:4) 0 Норвегия 2 (6:2, 3:0) 0 Словакия 2 (3:2 ОТ, 6:0) 0 Швейцария 2 (5:0, 5:1) 0 Италия 1 (10:1) 0 Северная Америка 1 (4:3) 0 Словения 1 (5:3) 0 Франция 1 (3:0) 0 Чехия 1 (3:0) 1 (0:3) Канада 0 3 (1:6, 3:5, 2:4)

Трансляция матча Канада - Россия