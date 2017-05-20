Знарок со сборной России не обыгрывал только Канаду

Олег Знарок на посту главного тренера сборной России в третий раз уступил в официальном матче команде Канады - 2:4 в полуфинале чемпионата мира-2017. Ранее россияне проигрывали "Кленовым листьям" в финале чемпионата мира-2015 (1:6) и полуфинале Кубка мира-2016 (3:5).
Канадцы остаются единственным соперником, не обыгранным командой Знарка. Удачнее всего россияне играют со Швецией (четыре победы в пяти матчах), Германией, Данией и Латвией (по три победы). (Кирилл БУРДАКОВ)
Соперники сборной России Олега Знарка
|
Соперник
|
Победы
|
Поражения
|
4 (3:1, 5:3, 4:1, 2:1 Б)
|
1 (1:2)
|
3 (3:0, 4:1, 6:3)
|
0
|
3 (5:2, 10:1, 3:0)
|
0
|
3 (4:1, 4:0, 5:0)
|
0
|
3 (4:2, 5:2, 3:0)
|
2 (2:3 Б, 1:3)
|
3 (6:1, 4:0, 7:2)
|
2 (2:4, 3:5)
|
2 (2:1, 7:0)
|
0
|
2 (7:2, 6:4)
|
0
|
2 (6:2, 3:0)
|
0
|
2 (3:2 ОТ, 6:0)
|
0
|
2 (5:0, 5:1)
|
0
|
1 (10:1)
|
0
|
1 (4:3)
|
0
|
1 (5:3)
|
0
|
1 (3:0)
|
0
|
1 (3:0)
|
1 (0:3)
|
0
|
3 (1:6, 3:5, 2:4)
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foreverCSKAforever
Пусть со ской попробует. Только судьи чтоб были "непредвзятыми", как в финале КГ, а не сегодняшние "проканадские" продажные.
20:38