Знарок со сборной России не обыгрывал только Канаду. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:42 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Знарок со сборной России не обыгрывал только Канаду

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Олег Знарок на посту главного тренера сборной России в третий раз уступил в официальном матче команде Канады - 2:4 в полуфинале чемпионата мира-2017. Ранее россияне проигрывали "Кленовым листьям" в финале чемпионата мира-2015 (1:6) и полуфинале Кубка мира-2016 (3:5).

Канадцы остаются единственным соперником, не обыгранным командой Знарка. Удачнее всего россияне играют со Швецией (четыре победы в пяти матчах), Германией, Данией и Латвией (по три победы). (Кирилл БУРДАКОВ)

Соперники сборной России Олега Знарка

Соперник

Победы

Поражения

Швеция

4 (3:1, 5:3, 4:1, 2:1 Б)

1 (1:2)

Германия

3 (3:0, 4:1, 6:3)

0

Дания

3 (5:2, 10:1, 3:0)

0

Латвия

3 (4:1, 4:0, 5:0)

0

Финляндия

3 (4:2, 5:2, 3:0)

2 (2:3 Б, 1:3)

США

3 (6:1, 4:0, 7:2)

2 (2:4, 3:5)

Белоруссия

2 (2:1, 7:0)

0

Казахстан

2 (7:2, 6:4)

0

Норвегия

2 (6:2, 3:0)

0

Словакия

2 (3:2 ОТ, 6:0)

0

Швейцария

2 (5:0, 5:1)

0

Италия

1 (10:1)

0

Северная Америка

1 (4:3)

0

Словения

1 (5:3)

0

Франция

1 (3:0)

0

Чехия

1 (3:0)

1 (0:3)

Канада

0

3 (1:6, 3:5, 2:4)

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Пусть со ской попробует. Только судьи чтоб были "непредвзятыми", как в финале КГ, а не сегодняшние "проканадские" продажные.

20:38