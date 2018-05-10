Журналистам из России перед матчем запретили общаться с Пастрняком

Пресс-служба сборной Чехии в день матча против России запретила отечественным журналистам общаться с одним из лидеров команды, форвардом Давидом Пастрняком. Соответствующее решение объявил пресс-атташе Зденек Зикмунд.

– Давид Пастрняк не будет говорить с вами, он будет говорить только с чешскими журналистами, – цитирует "Р-Спорт" Зикмунда.

Выступив перед соотечественниками, форвард покинул смешанную зону. Зикмунд проводил игрока до подтрибунных помещений, прикрывая его руками.

Напомним, на Олимпиаде-2018 перед матчем 1/2 финала между сборными России и Чехии последние запретили российским телеканалам снимать их тренировку. В чешской прессе данный инцидент был назван "русским шпионажем", а игроки отказались от общения с журналистами из России.

Встреча состоится сегодня, 10 мая. Начало игры – 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Чехия – Россия.