Здено Цигер: "У Словакии есть дефицит хоккеистов"

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от Швеции (2:4) посетовал, что на игру его команды повлияли кадровые потери, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– К нам не приехали многие игроки из НХЛ, – сказал Цигер. – У кого-то травмы. У кого-то контракт закончился. Кто-то закончил карьеру. В этом плане у нас сложилась очень тяжелая ситуация. Есть некоторый дефицит хоккеистов. И тут придется серьезно поработать. Именно поэтому мы привезли такую довольно молодую команду.

У нас сменился президент федерации, многое мы собираемся менять, но пока мы там, где мы есть. К сожалению.