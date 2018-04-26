Чемпионат мира

08:18 | Хоккей — Чемпионат мира

Зайцев вызван в сборную России для участия в чемпионате мира

Никита ЗАЙЦЕВ. Фото USA TODAY Sports
Никита ЗАЙЦЕВ. Фото USA TODAY Sports
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Тренерский штаб сборной России вызвала защитника "Торонто" Никиту Зайцева в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира-2018. В ночь на четверг, 26 апреля, "Мэйпл Ливз" завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв "Бостону" (3-4 в серии).

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Зайцев принял участие в 60 матчах, набрав 13 (5+8) очков при 31 минуте штрафного времени и показателе полезности "+8". В плей-офф защитник провел все 7 игр, отметившись двумя результативными передачами, заработав одно двухминутное удаление. Его показатель полезности в Кубке Стэнли – "-3".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Dzhan1328

лол, * опередил.

09:04

Dzhan1328

tranmer Следующая новость "Зайцев из-за травмы не поедет на ЧМ"/// Блин,определи меня)

09:04

tranmer

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приморец1988

и этот откажется

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