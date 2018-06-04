Чемпионат мира

21:13 | Хоккей — Чемпионат мира

Защитник сборной Швейцарии Йоси играл с переломом ноги в финале ЧМ-2018 по хоккею

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Игрок сборной Швейцарии по хоккею Роман Йоси провел финал минувшего чемпионата мира с переломом ноги. По словам главного тренера команды Патрика Фишера, 28-летний защитник получил травму в полуфинальном матче против Канады.

В финале швейцарец провел 29 минут на льду, отметившись двумя результативными передачами.

Всего на прошедшем чемпионате мира он провел 5 матчей и отдал 3 голевые передачи.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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КолобокКолобков

Скажу как человек с медицинским образованием- хватит вешать нам лапшу на уши. С переломом ноги ( даже трещиной в лодыжке без смещения) невозможно наступить на ногу, не то, что кататься...Максимум я допускаю трещина фаланги одного из пальцев. На кого рассчитаны такие "новости" ???

22:01

Тропическая гемангиома Мовсисяна

как руководство хищников допустило это?)))

21:27

Dexty_07

Это невозможно. Бред полный

21:21

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