Защитник сборной Швейцарии Йоси играл с переломом ноги в финале ЧМ-2018 по хоккею

Игрок сборной Швейцарии по хоккею Роман Йоси провел финал минувшего чемпионата мира с переломом ноги. По словам главного тренера команды Патрика Фишера, 28-летний защитник получил травму в полуфинальном матче против Канады.
В финале швейцарец провел 29 минут на льду, отметившись двумя результативными передачами.
Всего на прошедшем чемпионате мира он провел 5 матчей и отдал 3 голевые передачи.
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КолобокКолобков
Скажу как человек с медицинским образованием- хватит вешать нам лапшу на уши. С переломом ноги ( даже трещиной в лодыжке без смещения) невозможно наступить на ногу, не то, что кататься...Максимум я допускаю трещина фаланги одного из пальцев. На кого рассчитаны такие "новости" ???
22:01
Тропическая гемангиома Мовсисяна
как руководство хищников допустило это?)))
21:27
Dexty_07
Это невозможно. Бред полный
21:21