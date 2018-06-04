Защитник сборной Швейцарии Йоси играл с переломом ноги в финале ЧМ-2018 по хоккею

Игрок сборной Швейцарии по хоккею Роман Йоси провел финал минувшего чемпионата мира с переломом ноги. По словам главного тренера команды Патрика Фишера, 28-летний защитник получил травму в полуфинальном матче против Канады.

В финале швейцарец провел 29 минут на льду, отметившись двумя результативными передачами.

Всего на прошедшем чемпионате мира он провел 5 матчей и отдал 3 голевые передачи.