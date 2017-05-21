Защитник сборной России Гавриков не сыграет с Финляндией

Защитник сборной России Владислав Гавриков не сыграет с Финляндией в матче за бронзовые медали чемпионата мира, сообщает "Р-Спорт". В полуфинале с Канадой Гавриков получил травму, а после игры главный тренер россиян Олег Знарок отметил, что с защитником "все плохо".

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.