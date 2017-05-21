Защитник сборной России Гавриков не сыграет с Финляндией. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

13:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Защитник сборной России Гавриков не сыграет с Финляндией

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Защитник сборной России Владислав Гавриков не сыграет с Финляндией в матче за бронзовые медали чемпионата мира, сообщает "Р-Спорт". В полуфинале с Канадой Гавриков получил травму, а после игры главный тренер россиян Олег Знарок отметил, что с защитником "все плохо".

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.

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Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170521/1120752268.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ros

всей команде незачем играть с финляндией. пусть забирают бронзу. какая разница какое место,если не первое.

13:21