Защитник сборной России Гавриков не сыграет с Финляндией

Защитник сборной России Владислав Гавриков не сыграет с Финляндией в матче за бронзовые медали чемпионата мира, сообщает "Р-Спорт". В полуфинале с Канадой Гавриков получил травму, а после игры главный тренер россиян Олег Знарок отметил, что с защитником "все плохо".
Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.
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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170521/1120752268.html
ros
всей команде незачем играть с финляндией. пусть забирают бронзу. какая разница какое место,если не первое.
13:21