Защитник сборной Австрии:"Недооценка нашей команды может сыграть злую шутку с Россией"

Защитник сборной Австрии Штефан Ульмер заявил, что недооценка его команды может сыграть злую шутку с российской сборной в их следующем матче на чемпионата мира-2018. По словам хоккеиста, для австрийской команды важна каждая игра.

– Я не знаю всех особенностей игры российской команды, нам предстоит разобрать их с тренерским штабом, – цитирует ТАСС Ульмера. – Для нас важна каждая игра. Пускай мы не являемся фаворитами в большинстве матчей турнира, но недооценка нас со стороны соперника может сыграть с ним злую шутку. Это касается и россиян в предстоящей игре. Многие считают, что наша победа над россиянами невероятна. Посмотрим, что они скажут после матча.

Против нас вчера играла команда с хорошим подбором исполнителей (Сборная Швейцарии, которая выиграла со счетом 3:2 (ОТ). – Прим. "СЭ"), но наш голкипер постоянно спасал нас и позволял оставаться в игре. В первом пропущенном голе была моя ошибка, слишком легко смог соперник забросить шайбу в том эпизоде. Мне кажется, что мы можем быть довольны тем, что сумели взять одно очко в этой игре.

Матч Россия – Австрия состоится сегодня, 6 мая, начало – в 13.15 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит с 4 по 20 мая в Дании.