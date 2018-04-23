Задоров вызван в сборную России для участия в ЧМ-2018

ФХР в Твиттере сообщила, что тренерский штаб сборной России вызвала защитника "Колорадо" Никиту Задорова в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира-2018. В ночь на понедельник, 23 апреля, "Эвеланш" завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв "Нэшвиллу" (2-4 в серии).

23-летний россиянин в этой "регулярке" принял участие в 77 матчах, набрав 20 (7+13) очков. В плей-офф он провел 6 игр, в его активе 3 (1+2) балла за результативность.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.