Задоров перенесет операцию и пропустит чемпионат мира

Защитник "Колорадо" Никита Задоров не примет участия в чемпионате мира в Дании, заявил агент хоккеиста Александр Тыжных. 23-летний хоккеист на следующей неделе перенесет операцию, из-за чего не поможет сборной России на турнире.

– Задоров до последнего надеялся, что сыграет на чемпионате мира в Дании, но врачи решили, что необходима операция, она назначена на следующую неделю, – цитирует "Р-Спорт" Тыжных.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 77 матчей и набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф он провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка.