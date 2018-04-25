Чемпионат мира

22:27 | Хоккей — Чемпионат мира

Задоров перенесет операцию и пропустит чемпионат мира


Защитник "Колорадо" Никита Задоров не примет участия в чемпионате мира в Дании, заявил агент хоккеиста Александр Тыжных. 23-летний хоккеист на следующей неделе перенесет операцию, из-за чего не поможет сборной России на турнире.

– Задоров до последнего надеялся, что сыграет на чемпионате мира в Дании, но врачи решили, что необходима операция, она назначена на следующую неделю, – цитирует "Р-Спорт" Тыжных.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 77 матчей и набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф он провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey2018_news/20180425/1136037031.html

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