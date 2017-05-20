Юнас Брудин: "Швеция проиграла России в группе, но это не значит, что Канада сильнее нас"

Защитник сборной Швеции Юнас Брудин после победы над Финляндией в полуфинале чемпионата мира-2017 (4:1) отметил, что игра далась ему нелегко, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В решающем матче шведы встретятся с Канадой, которая в полуфинале одолела Россию (4:2). На групповом этапе Швеция уступила России (1:2 Б).

- Финны – достаточно хорошая команда, победа нам досталась нелегко, - сказал Брудин. - Очень помогло, что во втором периоде мы дважды использовали большинство. Завтра нас ждет Канада. Все понимают, что это сильнейший соперник с кучей классных игроков в составе. Финал получится интересным, не сомневаюсь. Матч Россия – Канада я не смотрел, больше думал о том, что надо выйти сконцентрированным на свой полуфинал с финнами. У нас будет время, чтобы изучить будущего соперника завтра утром. Мы проиграли России в группе, но это не значит, что Канада по умолчанию сильнее нашей сборной.

Трансляция матча Швеция - Финляндия