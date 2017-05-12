Юлиус Шуплер: "Сборная России уверенно подтверждает статус фаворита чемпионата мира"

Тренер сборной Словакии Юлиус Шуплер подчеркнул, что национальная команда России вполне предсказуемо без проблем прошла первые матчи чемпионата мира-2017. По словам специалиста, подопечные Олега Знарка подтверждают статус фаворита мирового первенства.

- Я ожидал, что ваша сборная без проблем пройдет первые матчи. И она уверенно подтверждает статус фаворита турнира, - приводят "Известия" слова Шуплера. - В результате команда потеряла всего одно очко - в матче с сильной сборной Швеции. Ну а такой соперник, как Италия, позволил российским хоккеистам показать свое индивидуальное мастерство во всей красе.

Отдельно радуюсь тому, что немало шайб забивают ребята, которых тренировал я. Сергей Андронов и Никита Кучеров начинали в КХЛ у меня в ЦСКА, с Евгением Дадоновым я работал в "Донбассе". Очень приятно увидеть их снова - они молодцы, что вышли на лидирующие роли в своих клубах и в сборной.

- Сейчас Дадонова сватают в "Вегас" вслед за Шипачевым. Евгений сможет играть вне звена с Вадимом?

- Он хороший игрок, способный успешно играть в любой команде с любыми партнерами. Я в этом не сомневаюсь, потому что Женя - большой мастер! Он блестяще видит лед, умеет забивать и раздавать передачи. Просто приятно смотреть за его игрой.

- Каким был Андронов, когда начинал играть в основе ЦСКА?

- Очень ответственным. Всегда тренировался и играл с максимальной отдачей. Очень переживал из-за ошибок, поэтому мне часто приходилось его подбадривать, успокаивать. Сейчас он обрел гораздо больше уверенности, поэтому стал лидером и настоящим бойцом.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет завтра против Словакии, начало игры - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.