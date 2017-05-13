Юлиус Шуплер: "Разрыв в классе между сборными Словакии и России катастрофический"

Консультант главного тренера сборной Словакии Юлиус Шуплер считает, что разрыв в классе между словацкими и российскими хоккеистами на чемпионате мира по хоккею-2017 катастрофический. Сборная России выиграла все четыре своих матча, а Словакия набрала 4 очка.

- Готов признать, что на этом чемпионате мира разрыв в классе между сборными Словакии и России катастрофический, – цитирует "Р-Спорт" Шуплера. – Я не знаю тренера, который не хотел бы победить на чемпионате мира, но когда у команды нет мастерства, это невозможно сделать. Нужно смотреть правде в глаза: лучшее, что мы можем сделать, – выглядеть с россиянами на одном уровне. Не стоит заявлять, что мы обыграем сборную России.

Матч Россия - Словакия состоится сегодня, 13 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.