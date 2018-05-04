Чемпионат мира

14:22 | Хоккей — Чемпионат мира

Юлиус Гудачек: "Я сам принял решение не участвовать в чемпионате мира"

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Вратарь "Спартака"  Юлиус Гудачек заявил, что сам принял решение не участвовать в чемпионате мира-2018 в составе сборной Словакии. Причиной тому стало ожидание второго ребенка в семье голкипера.

- Конечно, был расстроен, но такова жизнь, так бывает, - цитирует официаьный сайт красно-белых Гудачека. - Что касается чемпионата мира по хоккею, я сам принял решение не участвовать в нем, поскольку мы с супругой ждем рождения второго ребенка, и я пообещал ей быть рядом. 

В завершившемся сезоне Гудачек провел 48 матчей в "регулярке" КХЛ с коэффициентом полезности 92.0. В плей-офф турнира он участвовал в четырех матчах и пропустил 10 шайб.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/yulius-gudachek-servismen-vstretil-so-slovami-lyudi-zhdut-shou/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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suomi257

он по-моему и сам не понял от чего

15:00

Urrri

А отчего он расстроен то был?

14:49

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