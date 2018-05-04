Юлиус Гудачек: "Я сам принял решение не участвовать в чемпионате мира"

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек заявил, что сам принял решение не участвовать в чемпионате мира-2018 в составе сборной Словакии. Причиной тому стало ожидание второго ребенка в семье голкипера.

- Конечно, был расстроен, но такова жизнь, так бывает, - цитирует официаьный сайт красно-белых Гудачека. - Что касается чемпионата мира по хоккею, я сам принял решение не участвовать в нем, поскольку мы с супругой ждем рождения второго ребенка, и я пообещал ей быть рядом.

В завершившемся сезоне Гудачек провел 48 матчей в "регулярке" КХЛ с коэффициентом полезности 92.0. В плей-офф турнира он участвовал в четырех матчах и пропустил 10 шайб.