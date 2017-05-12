Юлиус Гудачек: "Россия – настоящая "Красная Машина"

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек отметил, что выступление команды на чемпионате мира непредсказуемо. По его словам, Словакия может как обыграть Россию, так и проиграть Италии.

– Как я и говорил до этого, Россия – настоящая "Красная Машина", – цитирует "Р-Спорт" Гудачека. – Вы смеялись, а оно так и выходит пока. Нам нужно сыграть как минимум не хуже, чем с командой Германии. В каждом моменте нам нужно играть до конца, не давать слабину. Каждый из их игроков чуть-чуть повыше уровнем. Нам предстоит три очень тяжелые игры – с командами России, США и Швеции. Если мы будем сражаться за каждую шайбу, то будем иметь шансы обыграть любого. На этом чемпионате мира выходит так, что мы можем сыграть как угодно: можем обыграть Россию, а можем и Италии проиграть.