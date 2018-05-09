Йозеф Яндач: "Россия претендует на золото. Счета 6:0, 7:0 – это показатель"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач перед матче чемпионата мира против России заявил, что российская команда является одним из фаворитов турнира. Также он пока оставил в секрете, кто сыграет у чехов в четверг в воротах.

– Вы наверняка смотрели матчи сборной России.

– Хорошо играет. Хорошая команда. Они играли против не самых простых соперников, но забили много, а сколько еще не забили. Хорошо играют в большинстве. Это одна из сборных, которая претендует на золото.

– Вы собираетесь использовать какую-то конкретную тройку против тройки Дацюка? Скажем, тройку Плеканеца?

– Да, он всегда использовался в этой роли. Возможно, мы используем его в ней и сейчас. Мы и со швейцарцами его так частично использовали. Накладывали на их первое звено. Он знает, как действовать в таких случаях. Он в НХЛ постоянно так играет. Не исключаю, что с Россией он будет именно такие функции исполнять. Но у России не одно звено. Там все четыре одинаково хорошие.

– 20:0 со стороны сборной России вас пугают, или все-таки соперники были слишком слабые?

– Вы посмотрите на игру сборной России. Они спокойно играют. Без проблем в обороне. Забивают. В большинстве хорошо играют. Соперники были не такими сильными, но 6:0, 7:0 – это показатель. А сколько они не попадали, когда должны были. Ох, будем смотреть в четверг.

– Будет ли Францоуз в воротах?

– Я сначала скажу вратарям, кто будет начинать, чтобы они первыми узнали. А потом уже скажу вам.

– А вы же знаете, что Воробьев раньше в "Магнитке" работал?

– Конечно. Мы уже с ним разговаривали. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею