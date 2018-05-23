Йозеф Яндач: "Мне понравился тот хоккей, который показала сборная России на ЧМ"

Новый главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач в интервью "Известиям" отметил, что ему понравилась игра сборной России на чемпионате мира. Он работал на мировом первенстве со сборной Чехии​.

– Как вам игра сборной России в Дании?

– Мне понравился тот хоккей, который показала ваша сборная. При том, что ее тренерский штаб столкнулся с проблемами, похожими на наши, – много травмированных лидеров из НХЛ, немало новичков. Но я считаю, что Чехия и Россия в таких условиях показали в своем матче образцовый хоккей. А четвертьфинал России с Канадой и вовсе стал украшением турнира. Не в пользу русских были только нюансы в виде игры в большинстве звена Коннора Макдэвида. При этом я все равно считаю, что именно Россия была нашим самым сложным соперником на этом чемпионате мира. За время работы главным тренером сборной Чехии я три раза играл против вашей команды на крупных турнирах – против Олега Знарка в прошлогоднем четвертьфинале в Париже (0:2) и недавнем полуфинале Олимпиады (0:3) и против Ильи Воробьева сейчас. В прошлые два раза это были самые тяжелые встречи. И сейчас было то же самое, несмотря на некоторые изменения в игре России после смены тренера.