Йозеф Яндач: "Если Чехия продолжит так играть – не попадет в четвертьфинал"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач подвел итоги матча чемпионата мира против Швейцарии (5:4 Б). Также он подтвердил, что вскоре к команде присоединятся нападающие "Бостона" Давид Крейчи и Давид Пастрняк​.

– Крейчи и Пастрняк присоединятся к сборной Чехии?

– Да.

– Сыграют ли они с Россией?

– Еще не знаю. Пока не уверен. Возможно, да, возможно – нет. Когда приедут – поговорим, будем решать это в тренерском штабе.

– Но они уже точно приедут?

– Да.

– Есть ли у вас понимание того, с кем вы будете использовать Крейчи и Пастрняка? Или, может быть, они будут играть вдвоем? Хотя в клубе играют порознь.

– Играли в разных тройках, но они уже играли вместе и хорошо друг друга знают. Думаю, что они будут в одном звене.

– А кто тогда сядет в запас?

– Сначала я им скажу, потом вам.

– Вы сильно ругали защитников после первой шайбы.

– Нельзя так ошибаться на пятаке. И играть так медленно. Поэтому мы дали некоторым отдых. У нас восемь защитников. Есть кому играть. При этом – три игры через сутки. Тяжелая программа. Поэтому некоторым нужно дать отдохнуть. Чтобы подумали о своей игре. Набрали форму. Лучше играли перед воротами – там у нас большие проблемы.

– Индивидуальные ошибки, кажется, – бич сборной Чехии.

– Да. Да. Да. Но еще – удаления. Как со Швейцарией. 26 минут – это почти половина матча. Невозможно играть так. Дисциплину надо улучшить. Надо улучшить. Если продолжим так играть – не попадем в четвертьфинал. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею