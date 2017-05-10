Янне Карлссон: "В матче с Россией нам, возможно, будет противостоять лучшая команда в мире"

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон подчеркнул, что в матче группового этапа чемпионата мира со сборной России его команде будет противостоять, возможно, лучшая команда мира в настоящее время. Датчане во вторник на чемпионате мира одержали победу над командой Словакии в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3. Следующий матч они проведут в четверг со сборной России.

– Думаю, нам надо сыграть гораздо лучше в обороне, чем мы это делали в Москве, – приводит "Р-Спорт" слова Карлссона. – Нужно быть внимательными все 60 минут, иначе сразу увидим результат. Мы будем играть с, возможно, лучшей командой в мире прямо сейчас. В прошлом году мы пропустили четыре гола в большинстве, поэтому игра в неравных составах тоже очень важна. Думаю, это будет большое, большое испытание для нас. Я вот не знаю, травмирован ли Мозякин? Нет? Что же, видимо, они все еще опасны.