Янне Карлссон: "Три шайбы за минуту от России стали ударом для Дании"

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон после поражения от России (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что он доволен игрой своих подопечных за исключением одной минуты. Напомним, что Дания занимает предпоследнее место в группе А, имея два очка в активе.

– Должен сказать, что мы провели лучшую свою игру на турнире на протяжении практически всех 60 минут, – цитирует "Р-Спорт" Карлссона. – Но три пропущенные шайбы за минуту с небольшим стали ударом для нашей команды. Все ребята и, особенно, вратарь, если не считать тот отрезок, провели очень, очень хорошую игру. Мы доказали, что являемся хорошей командой.

Трансляция матча Россия – Дания