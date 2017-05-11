Чемпионат мира

20:52 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Янне Карлссон: "Три шайбы за минуту от России стали ударом для Дании"

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Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон после поражения от России (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что он доволен игрой своих подопечных за исключением одной минуты. Напомним, что Дания занимает предпоследнее место в группе А, имея два очка в активе.

– Должен сказать, что мы провели лучшую свою игру на турнире на протяжении практически всех 60 минут, – цитирует "Р-Спорт" Карлссона. – Но три пропущенные шайбы за минуту с небольшим стали ударом для нашей команды. Все ребята и, особенно, вратарь, если не считать тот отрезок, провели очень, очень хорошую игру. Мы доказали, что являемся хорошей командой.

Трансляция матча Россия – Дания

Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170511/1120310473.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Знаток1964

Минута с небольшим.....показала что Вам ещё рано с Россией в одной группе играть......Против Вас сегодня играли.....готовясь к Словакии....а не Датчане лучшую свою игру сыграли

21:02