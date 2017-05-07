Янне Карлссон: "Сборная Дании бросила играть в матче с США"

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон после поражения от команды США (2:7) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его команда порой показывала игру топ-уровня, однако бросила играть после двух пропущенных шайб. Напомним, что датчане потерпели второе поражение подряд на турнире.

– Мы понимали, что нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же проиграла немцам и была дополнительно мотивирована, – цитирует "Р-Спорт" Карлссона. – Мы рано пропустили, что в таких играх сродни самоубийству. Несмотря на это, в первом периоде мы выглядели неплохо, а в начале второго – еще лучше. Временами мы показывали игру топ-уровня. Но при этом пропустили два глупых гола. В последние минуты мы просто бросили играть, что нельзя делать. Играть нужно все 60 минут, и это доказал сегодняшний матч.