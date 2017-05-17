Янис Спруктс: "Первый гол немцев? Мы не смотрим на судейские решения"

Нападающий сборной Латвии Янис Спруктс после матча чемпионата мира-2017 против Германии (3:4 Б) отметил, что с судейством в этом поединке должны разбираться профессионалы, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Первый гол немецкой команды, возможно, был забит из офсайда.

- 33 секунды оставалось.

- Что сказать? Две шайбы отыграли и третью забросили. Ну, такая игра.

- Показалось, что первый гол немцы забили из офсайда.

- Это судейские решения. Мы на них не смотрим, просто играем. При 0:2 встряхнулись и заиграли лучше.

- Не было ли в этой встрече домашнего судейства?

- Наше дело играть. А дальше пусть собираются тренеры и судьи.

- Руки после такого не опускаются?

- Сегодня опустились. Но встряхнемся и на следующий год хорошо подготовимся и выступим лучше.

- Можно ли назвать это выступление удовлетворительным?

- Всегда хочется лучше. Всегда хочется играть в плей-офф. Играли-то хорошо, совсем чуть-чуть не хватило.

- Вчерашний разгром от России сказался на команде?

- По счету – нет. По "физике" - да. Мы сначала из-за этого и просели, отдав инициативу.

- Говорят, Хартли многое изменил в сборной Латвии.

- Да, он очень хороший тренер, который уделяет большое внимание деталям. О которых все время говорит и показывает всей команде. Не только кому-то одному. Хочет улучшить все моменты, какие возможно. Он нас хорошо подготовил.

- Кто фаворит чемпионата мира?

- Я вторую группу вообще не видел. Россия, когда свежая, очень хорошо играет. Показывает комбинационный хоккей, все бьются друг за друга, и это хороший знак для них. Шведы тоже показались, как очень хороший соперник. А американцы играют в открытый хоккей. Поэтому не считаю их фаворитом. Но если закроются, тогда могут и хорошо выступить. А так – шведы и Россия.