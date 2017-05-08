Янис Спруктс: "Латвии пора попадать в плей-офф"

Нападающий сборной Латвии Янис Спруктс после победы над командой Словакии (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его команда удачно стартовала на турнире благодаря работе главного тренера Боба Хартли. Латвия одержала две победы подряд в основное время, а 9 мая встретится с командой Италии.

– Игроки те же, но Хартли требует смотреть за мелкими деталями в каждой игре, – цитирует "Р-Спорт" Спруктса. – Это одно из главных преимуществ, что он не пропускает ни одной маленькой детали. Он указывает на них, где нужно сыграть лучше. А не только в целом стратегия. Это сильно помогает. Нам нужно менять статистику, пора попадать в плей-офф. Никогда так не было, чтобы мы не хотели играть в четвертьфинале. Но чего-то не хватало, что-то мешало. Начали хорошо, будем стараться продолжать также.

Для нас сложился хороший график игр, это нам помогает немного. У нас идет игра за игрой: настроились на одного, прошли, теперь настраиваемся на следующего. Мы начали играть в очень открытый хоккей. Получилось "туда-сюда", и словакам это удается лучше. Мы начали играть слишком открыто, поэтому испытывали проблемы. Потом закрылись, и все стало намного лучше. Но не стоит смотреть на сегодняшний результат, следующий матч начнется опять с 0:0.