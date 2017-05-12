Ян Муршак: "Жду матча против Да Косты"

Капитан сборной Словении Ян Муршак отметил, что команде по силам одержать победы над Францией и Белоруссией в матчах чемпионата мира и сохранить место в элитном дивизионе. Сборная Словении набрала одно очко в первых четырех матчах и занимает седьмое место в группе В.

Два года назад, когда мы в последний раз играли в элите, у нас не было ни одного очка после шести матчей, а сейчас – одно после четырех, так что все нормально, – цитирует "Р-Спорт" Муршака. – Главными для нас будут матчи против команд Белоруссии и Франции, они будут определяющими в плане борьбы за место в элите. Уверен, если мы будем единым целым и отдавать все силы на льду, то можем обыгрывать такие команды, как Белоруссия и Франция.

Конечно, я жду матча против своего бывшего одноклубника по московскому ЦСКА француза Стефана Да Косты. Он очень опасен, особенно в большинстве. Моя задача – подготовить партнеров к встрече с ним. Если будем ошибаться, он обязательно нас накажет.