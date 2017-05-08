Ян Карлссон: "Сейчас Данию преследует неудача"

Главный тренер сборной Дании Ян Карлссон заявил, что от количества игроков из НХЛ будет зависеть выступление команды на чемпионате мира по хоккею-2017. Напомним, что датчане потерпели два поражения в двух матчах турнира и располагаются на последнем месте в группе. На данный момент в составе Дании играет один хоккеист из НХЛ – форвард "Виннипега" Николай Элерс.

– У нас есть игроки НХЛ, но я пока не знаю, кто будет играть из них на чемпионате мира в следующем году, – цитирует ТАСС Карлссона. – Как вы знаете, у нас там постоянно играет семь человек, и от того, кто из них попадет в плей-офф, а кто нет, зависит, как будет играть наша команда. Но одно я знаю – каждый датчанин хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира.

Да, над нами не довлеет угроза вылета, но мы хотим сейчас показать хороший хоккей, выигрывать матчи и зарабатывать очки. Я всегда стараюсь сделать все возможное для того, чтобы у нас была хорошая команда, но сейчас нас преследует неудача. У нас травмированы два защитника, только один игрок из НХЛ.