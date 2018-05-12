Яковлев – о своей ошибке: "Швейцарец перехитрил меня, обманул"

Защитник сборной России Егор Яковлев подвел итоги матча против Швейцарии (4:3) на чемпионате мира.
– Швейцарцы в последние годы показывают очень приличный хоккей, у них очень хороший чемпионат, – сказал Яковлев.
– Что случилось, когда вы ошиблись за воротами перед вторым голом Швейцарии?
– Швейцарец просто перехитрил меня, обманул. Хотел отдать дальше передачу – а он перехватил ее. На таком уровне ошибки всегда заканчиваются голами.
– Согласны, что Швейцария ничуть не слабее Чехии?
– Темп игры такой же, но чехи мастеровитее.
– Швейцарцы задирались много.
– Ничего страшного, мы ожидали такой игры.
– Как чувствовал себя в первом матче Береглазов?
– Считаю, он хорошо влился, что очень непросто по ходу периода.
– Почему откатились в третьем периоде?
– Это главная наша ошибка.
– Тренеры просили сыграть агрессивнее?
– Говорили, что надо играть в той зоне, но больше получалось в нашей.
– Давали конкретные установки по Майеру, Нидеррайтеру?
– Нет, такого не было. (Игорь ЕРОНКО)
андр
Яковлев,Береглазов-плохо,очень плохо.
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