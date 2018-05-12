Яковлев – о своей ошибке: "Швейцарец перехитрил меня, обманул"

Защитник сборной России Егор Яковлев подвел итоги матча против Швейцарии (4:3) на чемпионате мира.

– Швейцарцы в последние годы показывают очень приличный хоккей, у них очень хороший чемпионат, – сказал Яковлев.

– Что случилось, когда вы ошиблись за воротами перед вторым голом Швейцарии?

– Швейцарец просто перехитрил меня, обманул. Хотел отдать дальше передачу – а он перехватил ее. На таком уровне ошибки всегда заканчиваются голами.

– Согласны, что Швейцария ничуть не слабее Чехии?

– Темп игры такой же, но чехи мастеровитее.

– Швейцарцы задирались много.

– Ничего страшного, мы ожидали такой игры.

– Как чувствовал себя в первом матче Береглазов?

– Считаю, он хорошо влился, что очень непросто по ходу периода.

– Почему откатились в третьем периоде?

– Это главная наша ошибка.

– Тренеры просили сыграть агрессивнее?

– Говорили, что надо играть в той зоне, но больше получалось в нашей.

– Давали конкретные установки по Майеру, Нидеррайтеру?

– Нет, такого не было. (Игорь ЕРОНКО)​

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