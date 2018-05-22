Вячеслав Фетисов: "Победа Швейцарии на чемпионате мира принесла бы радость мировому хоккею"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что победа сборной Швейцарии на чемпионате мира могла бы принести радость мировому хоккею. Швейцарцы уступили в финале Швеции (2:3 Б).

- Ну какое может быть впечатление от команды, которая не вышла в полуфинал? - приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. - Там были объективные причины, мне так кажется. Думаю, победа швейцарцев дала бы радость мировому хоккею, если бы был новый чемпион. У людей есть прогресс.

Печально то, что два финалиста Олимпийских игр остались вне борьбы за медали. Может произойти такая же история, как в футболе, что в нынешней ситуации звание олимпийского чемпиона может нивелироваться. Мы тут недавно говорили о том, что у Лионеля Месси нет никакого титула со сборной. Но звание-то у него есть и самое высокое в спорте - он олимпийский чемпион.