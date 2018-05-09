Вячеслав Фетисов: "На старте ЧМ сборная России играла со страстью победителей Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил яркую игру сборной России на старте чемпионата мира-2018. Подопечные Ильи Воробьева выиграли стартовые три игры группового турнира с общим счетом 20:0.

– У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр, - цитирует RT Фетисова. - Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата. Однако главные игры ещё впереди, команде нужно должным образом подготовиться к четвертьфинальному и полуфинальному матчам. Поэтому я могу пожелать только успеха нашим ребятам.

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