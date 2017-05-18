Вячеслав Быков: "Самый яркий игрок в сборной России? Увидим с Канадой"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что игроки российской команды больше стараются творить на льду, что привлекает зрителей. Также специалист отметил, что самых ярких игроков национальной команды болельщики увидят в матче с Канадой. Напомним, что Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017, где встретится с победителем пары Канада – Германия.

– Американцы говорили, что сборная России очень и очень сильно отличается по стилю от всех и от того, к чему они привыкли видеть за океаном, что сами россияне порой себя ставят в тупик. В плане хоккейной ментальности: передача почти всегда предпочитается броску.

– Это все потому, что в нашей команде собраны такие творческие и талантливые игроки, которые стараются творить. И таланта им на это хватает.

– Иногда это их, согласитесь, подводит.

– Даже если и так – понимаете, это создает "ботэ", то есть красоту хоккея. Дает возможность полюбить хоккей детям. Зрители, которые идут в театр или кинотеатр, они хотят увидеть что-то гениальное, какую-то эстетику, и тут они смогут это получить на хоккее. Творческий фактор – он вообще очень сложно прививаемый. Или есть, или нет. Так что тут можно только наслаждаться. И если мы не убиваем его в детстве, тогда и получается, что у нас появляются такие звездочки и таланты, красиво играющие.

– Кого бы вы назвали самым ярким игроком сборной России?

– Увидите с Канадой. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью с Вячеславом Быковым