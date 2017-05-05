Вячеслав Буцаев: "Стоит ли приглашать "Овечкина"? Я бы не ставил так вопрос"

Бывший главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев отметил, что у сборная России не боится команду Швеции в преддверии матча групповго турнира чемпионата мира. По его словам, шансы на победу в турнире у всех одинаковые.

- Наша команда не так давно проводила один из этапов Евротура со шведами, показала достаточно хорошую игру, несмотря на поражение в овертайме, из-за чего у наших ребят нет комплекса боязни перед соперником, - цитирует "Р-Спорт" Буцаева. - Этот состав шведской сборной не только хорошо обучен, но и опытен, с большим десантом из НХЛ, - сказал Буцаев по телефону. – Нам же на первом этапе еще нужно сосредоточиться на шлифовании игровых ситуаций, связок, троек, чтобы в плей-офф быть в полной боевой готовности.

Стоит ли приглашать "Овечкина"? Я бы не ставил так вопрос, стоит или не стоит. Дело в другом: только тренерский штаб может понять необходимость присутствия его в команде, и только сам Александр может оценить собственную готовность к турниру.

Шансы на победу в турнире у всех одинаковые. У канадцев, может быть, более звучная команда, но не имена выходят на лед, а такие же люди, каждый со своими личными амбициями. Думаю, турнир нас ждет интересный и увлекательный. Наша сборная составлена в большинстве своем из нашего местного чемпионата, это наш ближайший резерв на тот случай, если НХЛ не отменит свое решение не делать паузы в чемпионате лиги на время Олимпиады.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.