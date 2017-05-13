Чемпионат мира

18:08 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Второй период матча Россия - Словакия начнется на несколько минут позже

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Начало второго периодна матча группового турнира чемпионата мира Россия - Словакия задерживается из-за проблем со льдом. На данный момент продолжается его заливка. Счет после первого периода 3:0 в пользу России.

Трансляция матча Россия - Словакия

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