Чемпионат мира

10:18 | Хоккей — Чемпионат мира

Все билеты на матч Россия - Швеция проданы


Все билеты на матч между сборными России и Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира-2018 реализованы. Игра состоится 15 мая на "Роял Арене", начало – в 21.15 по московскому времени.

– Все билеты на эту игру реализованы, – цитирует ТАСС представителя оргкомитета турнира Йеспера Траунберга.

Российская команда лидирует в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы. В первых трех матчах сборная победила французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0).

Следующий матч российской команды состоится в четверг, 10 мая, Соперником команды Ильи Воробьева будет сборная Чехии. Начало игры – в 21.15 по московскому времени.

Чемпионат мира: Все о сборной Росиии

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http://tass.ru/sport/5186715

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