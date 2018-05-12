Вратарь сборной Белоруссии Трус: "В последнем матче сыграем за герб и флаг"

Вратарь сборной Белоруссии Виталий Трус – о матче с Австрией (0:4) и вылете из высшего дивизиона чемпионата мира.
– Что случилось с австрийцами?
– Со всеми можно было цепляться.
– Чего не хватило команде?
– Игры в обороне и в атаке.
– Увольнение Льюиса не принесло встряски?
– Непонятная ситуация была. Никто не понимал, посему так произошло. Пусть сами разбираются.
– Сложно было входить в игру сегодня?
– Всегда непросто вливаться холодным. Сразу сделал сэйв и нормально.
– Как настраиваться на оставшиеся игры?
– Не знаю. Очень много проблем будет. Выйдем, будем играть за свою фамилию, за герб, флаг и родителей.
– Лидеров не хватило?
– Конечно, опыта в команде не хватает и лидеров. Где их брать, пока не известно. Я получил опыт только на этом турнире – играть против Чехии и России. Он поможет мне в дальнейшем.
– Лингле и Плэтт как себя вели?
– Мы все равно пытаемся быть командой, и они подбадривают в раздевалке. Все пытаемся найти слова, но не получилось достучаться друг до друга. (Игорь ЕРОНКО)
makszhernov78
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