Вратарь сборной Белоруссии Трус: "В последнем матче сыграем за герб и флаг"

Вратарь сборной Белоруссии Виталий Трус – о матче с Австрией (0:4) и вылете из высшего дивизиона чемпионата мира.

– Что случилось с австрийцами?

– Со всеми можно было цепляться.

– Чего не хватило команде?

– Игры в обороне и в атаке.

– Увольнение Льюиса не принесло встряски?

– Непонятная ситуация была. Никто не понимал, посему так произошло. Пусть сами разбираются.

– Сложно было входить в игру сегодня?

– Всегда непросто вливаться холодным. Сразу сделал сэйв и нормально.

– Как настраиваться на оставшиеся игры?

– Не знаю. Очень много проблем будет. Выйдем, будем играть за свою фамилию, за герб, флаг и родителей.

– Лидеров не хватило?

– Конечно, опыта в команде не хватает и лидеров. Где их брать, пока не известно. Я получил опыт только на этом турнире – играть против Чехии и России. Он поможет мне в дальнейшем.

– Лингле и Плэтт как себя вели?

– Мы все равно пытаемся быть командой, и они подбадривают в раздевалке. Все пытаемся найти слова, но не получилось достучаться друг до друга. (Игорь ЕРОНКО)

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