Врач сборной России: "Во время чемпионата мира в команде алкоголя нет"

Врач СКА и сборной России Егор Козлов заявил, что игроки национальной команды не употребляют алкоголь во время чемпионата мира-2017. Он также добавил, что никогда не сталкивался в сборной с проблемами с весом.

- Ребята все профессионалы: у нас нет тех, кто мог бы прийти, наесться полуфабрикатной продукцией, фастфудом. Они прекрасно знают, какой у них должен быть вес, чтобы комфортно чувствовать себя на льду, - цитирует ТАСС Козлова. - В сборной проблем с весом я никогда не встречал.

Я знаю, что в НХЛ игроки могут выпить две кружки пива; действительно, пиво содержит в себе полезные элементы, витамины. Если игрок выпьет одну-две кружки, восстановится и на следующий день будет чувствовать себя свежим, показывать хорошую работоспособность и классную игру, я в этом ничего плохого не вижу. Но в сборной России во время чемпионата мира алкоголя нет.

Следующий матч на ЧМ-2017 сборная России проведет с командой США сегодня, 16 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.