Вопрос участия Варламова на чемпионате мира будет рассматриваться ближе к весне

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что вопрос участия вратаря "Колорадо" Семена Варламова на чемпионате мира будет рассмотрен ближе к весне. Ранее стало известно, что россиянин перенесет операцию в ночь на пятницу в связи с хронической травмой паха. Варламов провел в нынешнем сезоне НХЛ 24 матча, пропуская в среднем 3,38 шайбы за игру.

- Мы переписываемся с ним, поддерживаем его, у Семена непростой сезон складывается, - цитирует ТАСС Давыдова. - Команда играет не так, как в прошлом году в плане организации игры, много работы ложится на вратарей, хорошие игры чередуются со сложными. Такие повреждения - типичные проблемы у вратарей в современном хоккее. Мы посмотрим ближе к весне, в каком состоянии он будет находиться и как быстро сможет восстановиться.