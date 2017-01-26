Чемпионат мира

18:50 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Вопрос участия Варламова на чемпионате мира будет рассматриваться ближе к весне

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Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что вопрос участия вратаря "Колорадо" Семена Варламова на чемпионате мира будет рассмотрен ближе к весне. Ранее стало известно, что россиянин перенесет операцию в ночь на пятницу в связи с хронической травмой паха. Варламов провел в нынешнем сезоне НХЛ 24 матча, пропуская в среднем 3,38 шайбы за игру. 

- Мы переписываемся с ним, поддерживаем его, у Семена непростой сезон складывается, - цитирует ТАСС Давыдова. - Команда играет не так, как в прошлом году в плане организации игры, много работы ложится на вратарей, хорошие игры чередуются со сложными. Такие повреждения - типичные проблемы у вратарей в современном хоккее. Мы посмотрим ближе к весне, в каком состоянии он будет находиться и как быстро сможет восстановиться. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3975246

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