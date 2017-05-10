Вопрос участия шведских игроков НХЛ в ЧМ будет решаться по окончании 1/4 финала Кубка Стэнли

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг заявил, что штаб национальной команды начнет переговоры с игроками, выступающими в НХЛ на предмет их участия в чемпионате мира по хоккею-2017 по окончании 1/4 финала Кубка Стэнли.

На данный момент в заявку сборной Швеции на чемпионат мира входят 20 человек из 25 возможных. Ожидается, что к команде могут присоединиться хоккеисты, выступающие в "Вашингтоне" и "Питтсбурге", а также в "Анахайме" и "Эдмонтоне". Также сообщалось, что к сборной Швеции может присоединиться вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист.

– На данный момент мы не с кем из игроков НХЛ не контактировали, в том числе и с Лундквистом, – приводит ТАСС слова Гренборг. – Команда у нас сложившаяся. Сейчас будут две игры в НХЛ, после которых мы можем подумать, кого пригласить в состав и с кем нам нужно поговорить. Но мы уважаем правила НХЛ и не общаемся с игроками, пока у них не закончился плей-офф.