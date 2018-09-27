Власти Петербурга уверены, что ЧМ-2023 пройдет на самом высоком уровне

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов выразил уверенность, что город справится с организацией чемпионата мира-2023. Сегодня ИИХФ утвердила проведение ЧМ-2023 в Петербурге, ЧМ-2024 - в Чехии, ЧМ-2025 - в Чехии.

- Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне и станет настоящим спортивным праздником для жителей и гостей нашего города, - цитирует ТАСС Кириллова. - Мы также рассчитываем, что к 2023 году в нашем городе появится новая арена на 20 тысяч зрительских мест, которая будет построена силами хоккейного клуба СКА в рамках реконструкции спортивно-концертного клуба "Петербургский". Таким образом, в Санкт-Петербурге будут функционировать три ледовые арены, способные принять матчи чемпионата мира.

Что касается организации фан-зоны для болельщиков, то думаю, что здесь мы учтем положительный опыт проведения предыдущих мероприятий на территории Конюшенной площади во время чемпионата мира по хоккею 2016 года, Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.