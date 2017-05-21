Владислав Третьяк: "Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России, у него контракт до Олимпийских игр-2018. Сегодня национальная команда в матче за 3-е место за бронзу на чемпионате мира по хоккею-2017 победила Финляндию (5:3).

– Знарок, конечно, продолжит работу, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях.

Знарок возглавил сборную России в 2014 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.

Трансляция матча Россия – Финляндия