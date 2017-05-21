Владислав Третьяк: "Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России, у него контракт до Олимпийских игр-2018. Сегодня национальная команда в матче за 3-е место за бронзу на чемпионате мира по хоккею-2017 победила Финляндию (5:3).
– Знарок, конечно, продолжит работу, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях.
Знарок возглавил сборную России в 2014 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.
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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170521/1120792931.html
torpedon_
Мачо мен, в солт лейк чити брали бронзу, а могли на большее рассяитывать если бы не засудили в полуфинале с хозяевами. Гол-фантом Самсонова
21:21
inspire
and0508 Так Третьяк давно должен был бы в отставку подать ... =============== лол ... бюджет ФХР это не одна сотня лямов, 90% которых уходит на сборную и административный аппарат(читай под контролем), ну кто сам от такого бабла уйдет?
21:13
Al4em1st88
А после олимпиады будет уволен с позором,что в первый раз что ли)
21:09
NF
Ну конечно, ведь есть бронза. А ежели 4-е место?..
21:05
and0508
Так Третьяк давно должен был бы в отставку подать ...
21:04
inspire
судя по всему не Знарка надо менять ... интересно почему Фетисова на выборах в ФХР прокатили?
21:02
Якут Хан
Нее.. так не пойдет. Товарищ Знарок в Пхёнчхань не поедет! Г-н Третьяк, а можно я потренерую нашу сборную?)))) У меня и клюшка есть и коньки найдутся)) денег не беру, своих хватает))
21:01
nik27772
план на пятилетку - 3 3 3 3 3 - дырка.................... плохо это.
20:58
МачоМэн
жесть. опять на олимпиаде без медалей. если бы я знал в 1998 году что в ногано будет последняя медаль в хоккеее... я бы тогда в 12 лет смотрел его внимательней
20:58
Якут Хан
Это самая плохая новость за последние полторы сутки. Это крайне плохая новость. Тренирчика в Сибирь сослать!
20:49