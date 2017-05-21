Владислав Третьяк: "Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:31 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России"

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Воскресенье. Кельн. Россия - Финляндия - 5:3. Евгений КУЗГНЕЦОВ и Артемий ПАНАРИН, судя по лицам, ехали на турнир не за бронзой.И снова бронза. Россия обыграла Финляндию

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России, у него контракт до Олимпийских игр-2018. Сегодня национальная команда в матче за 3-е место за бронзу на чемпионате мира по хоккею-2017 победила Финляндию (5:3).

Знарок, конечно, продолжит работу, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях.

Знарок возглавил сборную России в 2014 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170521/1120792931.html

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КОММЕНТАРИИ (10)
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torpedon_

Мачо мен, в солт лейк чити брали бронзу, а могли на большее рассяитывать если бы не засудили в полуфинале с хозяевами. Гол-фантом Самсонова

21:21

inspire

and0508 Так Третьяк давно должен был бы в отставку подать ... =============== лол ... бюджет ФХР это не одна сотня лямов, 90% которых уходит на сборную и административный аппарат(читай под контролем), ну кто сам от такого бабла уйдет?

21:13

Al4em1st88

А после олимпиады будет уволен с позором,что в первый раз что ли)

21:09

NF

Ну конечно, ведь есть бронза. А ежели 4-е место?..

21:05

and0508

Так Третьяк давно должен был бы в отставку подать ...

21:04

inspire

судя по всему не Знарка надо менять ... интересно почему Фетисова на выборах в ФХР прокатили?

21:02

Якут Хан

Нее.. так не пойдет. Товарищ Знарок в Пхёнчхань не поедет! Г-н Третьяк, а можно я потренерую нашу сборную?)))) У меня и клюшка есть и коньки найдутся)) денег не беру, своих хватает))

21:01

nik27772

план на пятилетку - 3 3 3 3 3 - дырка.................... плохо это.

20:58

МачоМэн

жесть. опять на олимпиаде без медалей. если бы я знал в 1998 году что в ногано будет последняя медаль в хоккеее... я бы тогда в 12 лет смотрел его внимательней

20:58

Якут Хан

Это самая плохая новость за последние полторы сутки. Это крайне плохая новость. Тренирчика в Сибирь сослать!

20:49