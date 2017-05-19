Владислав Третьяк: "Знарок не обыгрывал канадцев? Мы из тоже до 1972-го на побеждали". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:32 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Знарок не обыгрывал канадцев? Мы из тоже до 1972-го на побеждали"

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Президент ФХР Владислав Третьяк в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 КанадаРоссия заявил, что команда Олега Знарка способна победить в предстоящей встрече и выйти в финал мирового первенства.

– Знарок ни разу не обыгрывал канадцев? Мы их тоже до 1972-го не могли обыграть, – сказала Третьяк. – Я посмотрел на них – соперник нам по силам.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bep77

Россия на этом ЧМ сильнее кленовых. Надо просто играть, а не дрожать. И немного удачи!

14:53

Russian Hippie

Мы из тоже до 1972-го на побеждали ======================= Держите себя в руках! Потом напьётесь

14:47