Владислав Третьяк: "Знарок не обыгрывал канадцев? Мы из тоже до 1972-го на побеждали"

Президент ФХР Владислав Третьяк в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 Канада – Россия заявил, что команда Олега Знарка способна победить в предстоящей встрече и выйти в финал мирового первенства.

– Знарок ни разу не обыгрывал канадцев? Мы их тоже до 1972-го не могли обыграть, – сказала Третьяк. – Я посмотрел на них – соперник нам по силам.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь