Владислав Третьяк: "Желаю здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам"

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил всех с Днем Победы и пожелал здоровья ветеранам войны. Также руководитель пожелал удачи сборной России, которая сейчас выступает на чемпионате мира по хоккею-2017.

– В этот памятный и важнейший день хочу поздравить всех с годовщиной великой Победы! – цитирует сайт ФХР Третьяка. – Желаю здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам, а всем нашим соотечественникам – помнить и чтить подвиг тех, кто добывал Победу для нашей страны. Пожелаем удачи и нашей национальной сборной. Уверен, ребята сделают все, чтобы добиться успеха!