Владислав Третьяк: "Важно, что дали возможность сыграть Сорокину на ЧМ-2017"

Президент ФХР Владислав Третьяк после победы сборной России над Италией (10:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что остался доволен игрой Ильи Сорокина. Напомним, что турнир проходит в Кельне и Париже.

- Очень важно, что дали возможность сыграть Сорокину, потому что у нас всегда два вратаря должны быть в тонусе, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Доволен игрой вратарей: игра несложная была, потому что было не так много бросков. Но я доволен.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча