Владислав Третьяк: "В Минске сборная России будет как дома"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборной России будет комфортно проводить домашние матчи чемпионата мира-2021 в Минске. Руководитель добавил, что приятно удивлен решением провести мировое первенство в Латвии и Белоруссии, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– В Белоруссии будем как дома, – сказал Третьяк. – Все были уверены, что финны выиграют, и тут хороший сюрприз.

Сегодня на очередном конгрессе ИИХФ было принято решение, что турнир пройдет в Латвии и Белоруссии. Напомним, что сборная России уже играла в Минске на мировом первенстве – в 2014 году команда Олега Знарка обыграла в финале турнира сборную Финляндии (5:2).